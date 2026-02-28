Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede uluslararası hukukun ve diplomasinin önemine dikkat çekti.

Erhürman, bölgenin ve dünyanın; kuralların hâkim olduğu, uluslararası hukukun işletildiği, istikrarın ve kalıcı barışın diplomasi yoluyla tesis edildiği bir düzene her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına da değinen Erhürman, söz konusu adımların yaratma potansiyeli taşıdığı yeni etkilerle birlikte kalıcı barış ve istikrar açısından riskleri artırdığına işaret etti.

“Çocuklar, insanlar ölmeden çözüm” çağrısı yapan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının barışçı bir halk olduğunu belirterek, sorunlara en kısa sürede diplomasi yoluyla ve hukuk zemininde çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti.