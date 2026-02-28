EKTAM Kıbrıs LTD. emekçilerinin 22 gündür sürdürdüğü grevle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı adına yazılı bir açıklama yaparak süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.

Erhürman, açıklamasında işçilerin sendikalaşma talebinin tamamen anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, “Sendikalı işçi çalıştırmama ilkesi diye bir yaklaşımın Anayasa’ya uygun olmadığını” belirtti.

“KEYFİ İŞTEN DURDURMALAR ENDİŞESİ SENDİKALI OLMA TALEBİNİ DOĞURDU”

Greve çıkan işçiler arasında 2000’li yılların başından, hatta 1994’ten bu yana işyerinde çalışan emekçilerin bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, çalışanların “keyfi işten durdurmalar yapıldığı düşüncesiyle sendikalı olmak istediklerini” aktardı.

“SENDİKAYA ÜYELİK İZNE TABİ DEĞİLDİR; CEZALANDIRILAMAZ”

Erhürman, sendikaya üye olmanın çalışanların izin almak zorunda olmadığı temel bir hak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yönde bir talebin herhangi bir biçimde cezalandırılması mümkün değildir.”

SÜREÇ CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erhürman, Anayasa’nın 102. maddesinin Cumhurbaşkanı’na yüklediği “Cumhuriyet Anayasası’na saygıyı sağlama” görevi uyarınca, emekçiler, sendika ve yetkili makamlarla gerekli iletişimi sağladıklarını ve süreci yakından izlediklerini ifade etti.

Son olarak Erhürman, devletin tüm kurum ve organlarının yetkilerini Anayasa’daki ilke ve kurallar doğrultusunda kullanmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak açıklamasını tamamladı.