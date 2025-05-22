Yeniereköy’de 14 Mayıs 2025 tarihinde Erenköy Lisesi önünde öğrencileri taşıyan otobüsün kaza yapmasının ardından hem öğrencilere hem de ebeveynlerine yönelik psikolojik destek verilmeye başlandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı ile Erenköy –Karpaz Belediyesi işbirliğinde Dipkarpaz’da kazada yaralanan ve olumsuz etkilenen öğrencilere yönelik haftanın iki günü psikolojik destek, ihtiyaç duyulması durumunda da ailelerine psikolojik yardım ve destek yapılacak.

DR. BAKIRCI: İLK GÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE YARIN DA YANINIZDAYIZ

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, kazada yaralanan, olay yerinde öğrencilere müdahale dahil ilk günden beri çocuklarımızın yanında iken , bugün de Dipkarpaz’da çocuklarımız ile bir araya gelerek, onlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Dr. Bakırcı, gençlerimizin ve ailelerin de her zaman yanlarında olup destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.