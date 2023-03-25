Park halinde bulunan 4 araçtan hırsızlık yaptı Park halinde bulunan 4 araçtan hırsızlık yaptı

Gönyeli-Boğazköy ana yolunda 4 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 66 yaşındaki Melih Soykır, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Polisin soruşturması sürüyor.