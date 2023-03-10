Çarpmanın etkisiyle, her iki araç yolun solunda bulunan su kanalına sürüklenerek durmuşlardır.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında, Cumhur BALOĞLU (E-49) yönetimindeki LL 380 plakalı kamyonet araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Sinan KABACIKLI (E-45) yönetimindeki LE 536 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

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