Zumakanov Fileleftheros’la özel söyleşisinde ülkesinin daha önce İsrail’deki büyükelçisini Güney Kıbrıs’a akredite ettiğini ancak yeni kararla daimi büyükelçilik açtığını hatırlattı.Zumakanov Kazakistan'ın Güney Kıbrıs’ı AB, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da önemli ortağı gördüğü için büyükelçilik açtığını, bu kararda Güney Kıbrıs’ın stratejik rolünün ve ülkesi ile artan karşılıklı etkileşimin büyük rol oynadığını kaydetti.

Bu karara “üçüncü taraflardan” gelen tepkilerin hatırlatılması üzerine Zumakanov, “gerçekten de o dönem basına bazı tepkiler yansıdı. Ancak bu açıklamaları münferit yorumcuların kişisel görüşleri olduğunu, hiçbir hükümetin resmi tutumunu yansıtmadığını düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Zumakanov “Kazakistan’ın Kıbrıs’ta büyükelçilik açma kararı ulusal çıkarlarımıza ve egemenlik haklarımıza dayanılarak alındı. Kıbrıs’ı dost ülke görüyoruz diplomatik ilişkilerimizi derinleştirme isteğimiz tartışmalı görülmemelidir.” İfadesini kullandı.

Zumakanov Kazakistan ve Güney Kıbrıs’ın uluslararası sahnede birbirlerini destekleyebileceği birçok imkan bulunduğunu belirterek “gerek Kıbrıs gerek Kazakistan BM’nin aktif üyesidir ve temel uluslararası meselelerde tezlerimizin çok benzer olduğunu saptıyoruz. Çeşitli BM organlarındaki seçimlerde birbirimizi destekliyoruz.” dedi. Zumakanov, Kazakistan Dışişleri Bakanı’nın bu yıl mart ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini Rum Dışişleri bakanların da Kazakistan’ı birçok kez ziyaret ettiğini hatırlattı.

2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığını devralacak Güney Kıbrıs’ın AB içerisindeki çok önemli bir ortakları olduğunu söyleyen Zumakanov “Lefkoşa AB içerisinde Orta Asya’yı anlayan bir ses olabilir ve AB’nin bölgemize müdahiliyetini güçlendirmesini destekleyebilir” dedi. Zumakanov Kazakistan’ın da Bağımsız Devletler Topluluğu, Şangay İş Birliği Örgütü ve Türk Devletler Teşkilatı gibi bölgesel örgütlerde temsil edildiğini hatırlattı ve “ülkesinin, Güney Kıbrıs açısından bu bölgelere köprü görevi görebileceğini” söyledi.

Zumakanov Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının, Kazakistan’ın AB ile temel inisiyatiflerinin ileri götürülmesi açısından çok değerli bir fırsat olacağına işaret ederek ajandalarındaki birinci önceliğin, Kazakistan ile AB arasında vizelerin kolaylaştırılması (Kazakistan vatandaşlarına daha kolay, kısa ve düşük harçla vize verilmesi) anlaşmasının müzakeresi olduğunu söyledi. Bu müzakerelerin devam ettiğini ve Avrupa Konseyi’nin direksiyonuna Güney Kıbrıs’ın geçmesiyle müzakereleri hızlandırabileceklerini belki tamamlayabileceklerini söyledi. Zumakanov Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığından genel olarak AB ile Orta Asya arasındaki ilişki dinamiğinin güçlenmesini beklediklerini anlattı. Zumakanov, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığında ekonomi, bağlantı projeleri, enerji ve dijitalleşme alanlarında iş birliğinin ilerlemesi beklentisinde olduklarını kaydetti.

Zumakanov Kazakistan ile Güney Kıbrıs arasında direkt uçuşlar konusunda çok umut verici perspektifler olduğunu belirterek, her iki tarafın da yoğun ilgi gösterdiği doğrudan uçuşların başlaması için çalıştıklarını söyledi. Zumakanov, uçuşların üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirildiğini ve Astana’daki Rum büyükelçiliğinin Kazakistan vatandaşlarına ayda 100-200 vize verdiğini kaydetti. 20 milyon nüfuslu Kazakistan sakinlerinin deniz kıyısı destinasyonlara büyük ilgi duyduğunu, bu açıdan Güney Kıbrıs’ın çok cazip olduğunu söyledi.

Nikolai Zumakanov ülkesi ile Güney Kıbrıs ile yatırımlar alanında ekonomik bağlantı bulunduğunu, doğrudan emtia ticaretinin orta seviyede bulunduğunu anlattı ve “önemli para finans kavşağı” olarak nitelediği Güney Kıbrıs’ın Kazakistan için kaynağı olduğunu, 2005’ten bugüne merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan Kazakistanlı yatırımcıların 4,8 milyon doların üzerinde yatırım yaptığına ve bugün 350 Rum sermayeli şirketin Kazakistan’da faaliyet gösterdiğine atıf yaptı.