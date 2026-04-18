Gazimağusa - İskele Anayolu’nun 12-13’üncü kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı aramada, kazaya methaldar K.S. (K-30)’nin kullanımındaki araçta yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı.

Olayla bağlantılı olarak araç sürücüsü K.S. ile araçta yolcu olarak bulunan S.P. (K-27) tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.