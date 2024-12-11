Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

10.12.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Minareliköy’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin şantiyesi içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, işyeri çalışanı kimliği meçhul bir şahıs tarafından kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu kazma ile, aynı yerde çalışan U.B'nin (E-43)’ın başına vurmak suretiyle ağır şekilde yaralayıp, kafatasının çatlamasına sebep olmuştur. U.B kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, olayın zanlısı olduğu tespit edilen M.S.(E-41)’nin yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.