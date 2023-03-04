Matrix'de Neo karakteriyle ile dünyaca bir üne kavuşan ve John Wick serisi ile yıldızı tekrar parlayan Kanadalı aktör Keanu Reeves'in adı Alman bilim insanları tarafından mantar enfeksiyonlarını öldürmekte kullanılan yeni bir bileşene verildi.

Bu ölümcül nitelikteki peptidlere ise ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adını verdi. Haber Global'in Journal of the American Chemical Society'den alıntıladığı araştırmada, bu ölümcül bileşene 'keanumycins' adının verildiği belirtildi.

Akıllarda yer eden ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adından esinlenen Alman bilim insanları, bu kimyasalın o kadar ölümcül olduğunu düşünüyor ki akıllarına hiç yaşlanmamasıyla dikkat çeken ve sık sık ölümsüz olduğu hakkında espriler yapılan Reeves geldi.