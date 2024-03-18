Antalya'nın Ulupınar Mahallesi Karadere bölgesindeki dağda kendi imkanlarıyla kurduğu ve üzerini naylon örtüyle kapatıp, tahtadan inşa ettiği barakada yaşayan Çabuk, 100'e yakın keçisinin yanından ayrılmıyor.

2007 yılında 150'ye yakın keçisinin bir gecede çalınmasının ardından insanlara küsen Çabuk, 17 yıldır haftada 2 kez gıda alışverişi dışında bulunduğu yeri terk etmiyor.

İŞARET DİLİ İLE İLETŞİM KURUYOR

Geceleri keçileriyle uyuyan, erken saatlerde uyanıp, ateş yakıp çiçek toplayan, vadide uzun yürüyüşler yapan Çabuk, kendisini ziyarete gelen yakınlarına da iyi olduğunu ve merak etmemeleri gerektiğini söylüyor.

Vadideki akarsuda yıkanıp, bölgeden zaman zaman geçen turistler ile yabancı dili olmadığı için işaret diliyle iletişim kuruyor.

İLAÇ KULLANMIYOR

İlaç kullanmayan ve günde yalnızca 2 öğün beslendiğini anlatan Çabuk, keçilerinin çalındığı dönemde stres ve üzüntüye bağlı tansiyon tedavisi gördüğünü, artık ilaç kullanmayacak kadar tansiyonunun da düzene girdiğini söyledi.

"ALLAH NE VERİRSE YİYORUM"

Çabuk, canının hiç sıkılmadığını belirterek, Her sabah ellerini cebine koyup gezdiğini ve canının sıkılmadığını belirtiyor.

Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam diyen Çabuk "Allah ne verirse yiyorum. Sabah kahvaltıda çay demledim, zeytin ve ekmek ile yedim" dedi.

KEÇİLERİNİN NASIL ÇALINDIĞINI ANLATTI

2007 yılında keçilerini ağıla kapattığını, sabah uyandığında hayvanların yerinde olmadığını görerek büyük üzüntü yaşadığını anlatan Çabuk, Gece hırsızların araçla geldiklerini telle keçilerin etrafını çevirerek araca doldurup gittiklerini söyledi. Uzun süre aradıklarını ama bulamadıklarını belirten Çabuk "Önceleri vücudumda tek ağrım yoktu. O zamandan beri tansiyon ve nefes darlığı rahatsızlığım oldu" dedi.

Hiç evlenmeyen Çabuk, bu yaştan sonra da yanında kimseyi istemediğini ifade etti. Çabuk, gece domuz ve kurt sürülerinin sürekli barakasının etrafına geldiğini ve korkmadığını söyledi.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ YEĞENİ

Çabuk'un en büyük destekçisi ise yeğeni Şifa Çabuk. Sık sık amcasını ziyarete geldiğini ve merak ettiğini belirten Şifa Çabuk, "İnsanın aklı kalıyor, sonuçta dağda kalıyor ama bir şey de yapamıyoruz" diye konuştu

Hayvanları çalındığı dönem yanlarından gittiğini söyleyen yeğen, "2007 yılında sabah ağıla gittiğinde keçilerinin çalındığını görmüş. 150'ye yakın keçi. Bulamadık ve amcam o zaman epeyce yıprandı" dedi.

O zamandan beri hiç eve gelmediğini belirten Şifa Çabuk "Hep böyle dağlarda yaşıyor. Ev işi bitti, psikolojisi bozuldu" diye konuştu.

Çabuk, Ulupınar Mahallesi muhtarı Habip Altınkaya'nın da amcasına çok destek olduğunu belirterek, "Muhtarımız sağ olsun gidemezsek; o mutlaka gider amcamı kontrol eder, bize de bilgi verir" dedi.