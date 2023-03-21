ABD'deki Lincoln Memorial Üniversitesi'nden Dr. Lauren Wisnieski liderliğindeki çalışmada, ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması adı verilen ve 2005-2006 arasında yürütülen bir projenin verileri incelendi.

Dr Wisnieski ve ekibi, köpek sahiplerinin uyku bozukluğundan mustarip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Human-Animal Interactions adlı bilimsel dergide yayımlanan bulgular, kedi sahiplerinin de huzursuz bacak sendromu ve uykuya dalmakta güçlük çekme gibi durumlardan yakınma olasılığının arttığını gösterdi.

Evcil hayvan sahibi olmak ve uyku kalitesinin düşmesi arasındaki kesin neden-sonuç ilişkisi belirlenebilmiş değil. Ancak araştırmacılara göre bu farklılık, örneğin kedilerin geceleri daha aktif olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Öte yandan konuyla ilgili önceki çalışmalar da birbirinden farklı sonuçlar vermişti.

Dr Wisnieski, "Bir yandan, köpekler ve kediler, sosyal destek sağladığı için uyku kalitesine faydalı olabilir. Zira evcil hayvanlar bir güvenlik ve arkadaşlık duygusu sunar, bu da kaygı, stres ve depresyon düzeylerini azaltır" ifadelerini kullandı:

“Öte yandan, evcil hayvanlar sahiplerinin uykusunu da bozabilir.”

Son çalışma, köpek ve kedi sahibi olmakla uyku kalitesi ve uyku bozuklukları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemeyi amaçladı.

Bu yüzden gece uyanma, uyku hapı kullanma ihtiyacı ve huzursuz bacak gibi semptomlara odaklanıldı.

Dr. Wisnieski, "Daha fazla araştırma yapılıp nedensel bir ilişki kurulabilirse, uyku kalitesi düşük olan hastaları tedavi eden doktorlara yol gösterebilir" diye konuştu:

Böylece evcil hayvan sahiplerini uykularının bölünmesi riskine dair bilgilendirmek ve evcil hayvanın geceleri yatak odasına erişimi kısıtlamak gibi olası çözümler sunmak mümkün olabilir.