Leonardo da Vinci'nin "bir şaheser" diye nitelediği kedilerle insanların ilişkileri antik Mısır'a kadar uzansa da onların esrarengiz yaşamlarına dair çok bilgimiz yok.

İşte kedilerin sırlarla dolu hayatlarına bir bakış atmanızı sağlayabilecek bazı ilginç özellikler:

Mırlamaların farklı sebepleri var

Kedi davranışları üzerine araştırmalar yapan Lucy Hoile, kedilerin yiyecek ve ilgi istediklerini ya da acı çektiklerini göstermek için mırlayabileceğini söyledi.

Hoile, "Kediniz sizden bir şey istiyorsa mırılama tiz ve acil olur. Fakat mutlularsa düşük frekanslı, ritmik bir mırıltı duyarsınız" dedi.

Uzman, acı çeken kedilerin mırlamasının kemik yoğunluğunu artırdığına da işaret etti. Bu durumlarda kediler, memnunken çıkardıkları seslere kıyasla daha düşük frekanslı ve yavaş şekilde mırlayabilir.

Zihin kontrolü ustaları

Kedilerin bağırsaklarında üreyen "Toxoplasma gondii" parazitiyle enfekte olan kemirgenler, kedilere karşı korku ve panik korkularını kaybediyor. İnsanların üçte birinin bu parazitle enfekte olduğu düşünülüyor. Fakat bunun kedilerden ziyade çiğ ve az pişmiş et ya da yıkanmamış sebzelerden kaynaklanma olasılığı daha yüksek.

Haberi kaleme alan Guardian köşe yazarı Emine Saner, söz konusu parazitin insanları kedilere çektiğini destekleyecek bilimsel çalışmalar olmadığını belirtirken, "Şeytani dehaya sahip kedilerden bu da beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Tıslama bir uyarı işaretidir

Hoile, çoğu kedinin saldırmak yerine kaçmayı tercih ettiğine dikkat çekerek, "Bir kedi size tıslıyorsa aslında zarar vermek istediğini söylemiyor, uzaklaşmanızı talep ediyor" dedi.

Uzman, "Bu bir uyarı biçimi, 'Daha fazla yaklaşırsan sana saldırırım ama aslında bunu yapmak istemiyorum' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Pandora sendromu"

BK'deki Manchester Kedi Kliniği'nin sahibi veteriner Elle Lee, kedilerin de insanlar gibi anksiyeteye yatkın olduğunu belirtti.

Lee, "Pandora sendromu" diye adlandırılan bu durumun anormal bir stres tepkisi oluşturduğuna işaret ederek, "Bunun vücutları üzerinde fiziksel etkileri olabilir. Örneğin, bakterilerden değil, mesanelerindeki stres ve iltihaplanmadan kaynaklanan bir tür sistite yakalanabilirler" dedi.

Bıyık yorgunluğu yaşıyorlar

Veteriner Lee, kedilerin bıyıklarının çıktığı noktalarda sinir uçları olduğunu belirterek, "Bunlar çok hassastır. Bir kedinin bıyıklarını asla kesmemelisiniz çünkü onları çevrelerindeki nesneleri hatta hava akımını hissetmek için kullanıyorlar" dedi.

Uzman derin olmayan geniş mama ve su kaplarının kullanılması gerektiğini söyleyerek, dar kaplarda "kedilerin bıyıkları kabın kenarlarına değiyor, bu da onları rahatsız ediyor ve bıyık yorgunluğu yaratıyor" ifadelerini kullandı.

İkinci bir bıyıkları daha var

Kedi davranışları üzerine çalışan Anita Kelsey, kedilerin ön bacaklarının arkasındaki tüylerin de aslında bıyık gibi bir işlevi olduğunu belirtti. Uzman, "Bunlar kediye avla ilgili önemli duyusal geri bildirimler veriyor" dedi.

Penisleri sivri dikenlerle kaplı

Erkek kedilerin, çiftleşmenin ardından dişiyi yumurtlaması için uyaran sivri dikenlerle kaplı penisleri var.

Hoile, "Çiftleşme dişi kediler için pek iyi bir deneyim değil. Fiziksel olarak çok acı çekerler. İnsanları, kedilerini kısırlaştırmaya teşvk etmemizin sebeplerinden biri de bu" dedi.

Ayrıca kısırlaştırılmış erkek kedilerde bu sivri dikenler penisten düşüyor.

Ağızlarından da koku alabiliyorlar

Kedilerin damaklarında Jacobsons organı olarak da bilinen bir yardımcı koku duyu organı var.

Lee, kedilerin bu organ sayesinde ağızlarından da koku alabiğine dikkat çekerek, "Eğer bir kedinin dudağını yukarı kaldırıp gülümsüyormuş gibi yaptığı o komik surat ifadesini görürseniz, alışılmadık kokuları analiz etmek için bu organa biraz hava çekiyorlar demektir" ifadelerini kullandı.