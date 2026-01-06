Meclis’ten verilen bilgiye göre, dün 88 yaşında hayatını kaybeden Atakol için tören saat 09.30’da gerçekleştirilecek.

Atakol’un özgeçmişi şöyle:

"1937 yılında Baf’ta doğan Kenan Atakol, 1961 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Kıbrıs'ta bir müddet özel sektörde, bir süre de Su İnkişaf Dairesi’nde çalıştı. 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek, 1965'te New Mexico Üniversitesi’nde yüksek lisans, 1967 yılında da Virginia Üniversitesi’nde doktora yaptı. 1967-1972 yılları arasında Pennsylvania State Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinde bulundu.

1972'den 1974'e kadar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) hazırladığı, Omorfo - Tillirya Sulama Projesi’nde Kıbrıs Türk Yönetimi’ni temsilen uzman mühendis olarak görev ifa etti ve bu projenin baraj planlamalarını yürüttü.

Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilan edilmesinin ardından genç yaşta siyasete atılan Atakol 20 Haziran 1976, 28 Haziran 1981 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 2 Aralık 1983’te oluşturulan Kurucu Meclis’te üyelik yaptı. 23 Haziran 1985, 6 Mayıs 1990 ve 25 Aralık 1993 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçildi. Aralıksız sürdürdüğü milletvekilliği görevi 18 Aralık 1998 tarihinde sona erdi.

1974-1993 yılları arasında, Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı, Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı görevlerinde bulundu.

5 yıl Kıbrıs Türk Federe Devleti, 8 yıl ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak görev yaparak Kıbrıs Türk siyasi tarihine adını yazdıran isimlerden biri oldu.

İngilizce ve Rumca bilen Atakol, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kenan Atakol, 1974 Barış harekatı ardından Kıbrıs Türk Federe Devleti ve sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en uzun süre milletvekilliği ve bakanlık yapmış isimlerden oldu."