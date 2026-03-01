Atatürk Öğretmen Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, “100. Yılında Bakü Türkoloji Kurultayı Anma Toplantısı” kapsamında Bakü'de bulunan Prof. Dr. Konedralı ve Prof. Dr. Pehlivan’ın temsilciliğe yaptığı ziyarette Eğitim Ataşesi Dr. Leyla Güneş de hazır bulundu.

Görüşmede, Bakü Kurultayı’nın 100. yılı anısına düzenlenen etkinlik ile bu etkinliğin eğitim ve kültür alanlarındaki izdüşümleri değerlendirildi; KKTC Bakü Temsilciliği ile eğitim ve kültür alanındaki iş birliği imkanları ele alınarak, yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.