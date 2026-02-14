Gazimağusa'da 2024 yılı içerisinde Y.G'nin (E-51) bakan şoförü olmadığı halde kendisini bakan şoförü olarak tanıtıp, İskan Dairesi’ne ait evlerden birini kendisine kiralayacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunduğu ve konu şahıstan sahtekarlıkla bin 500 ABD Doları nakit parayı temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada Y.G. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.