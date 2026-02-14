Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 585 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 250 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise;60’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 66’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 14’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 64’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.