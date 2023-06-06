Bursa'da gerçekleşen Türkiye Okullar arası Erkekler Atletizm Şampiyonası'nda, Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencisi Hadison Funuie Achiri Kenge küçük erkekler kategorisinde ve Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Bartu Güzen ise yıldız erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencisi Hadison Funuie Achiri Kenge mücadele ettiği 60 metre Küçük Erkek kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. 7.83 derecesiyle rekor kıran Hadison, rakiplerini geride bırakarak zirveye ulaştı.

Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Bartu Güzen de, 60 metre Yıldız Erkek kategorisinde Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. 7.44 derecesiyle şampiyonluğa ulaşan Güzel, rakiplerini geride bırakarak zafer elde etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu öğrencilerin elde ettiği başarı nedeniyle mesaj yayımlayarak, Hadison ve Bartu'yu tebrik etti.

Öğrencilerin gösterdikleri üstün performans ve elde ettikleri başarıların, hem kendileri, hem de Kıbrıs Türk toplumu adına gurur verici olduğunu belirten Çavuşoğlu, genç sporcuların gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inanç belirtti.

Çavuşoğlu, elde edilen başarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, öğrencilere verilecek desteğin genç sporcuların motivasyonunu artıracağına dikkat çekti.

Çavuşoğlu, Hadison ve Bartu'yu bir kez daha tebrik ederek, gelecekte daha nice büyük başarılara imza atarak Kıbrıs Türkü’nü gururlandırmaya devam etmelerini temenni etti.