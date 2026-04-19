Altyapının, çoğu zaman görünmeyen ancak kentin geleceğini belirleyen en önemli yatırımların başında geldiğini vurgulayan Başkan Amcaoğlu, bu bilinçle sahada aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda ihalesi tamamlanan ve çalışmaları başlatılan Kerpiçevler Sokak ve bölgesinde yeni hat kanalizasyon yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Amcaoğlu, toplam 548 metre uzunluğunda 200 mm koruge ana hat yapımının gerçekleştirildiğini ve bu hatla birlikte 30 hanenin daha kanalizasyon sistemine dahil edileceğini kaydetti.

Projeyi üstlenen Nazlı Kardeşler Construction ile çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Amcaoğlu, çalışmaların önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Sahada yalnızca planlanan çalışmaların uygulanmadığını, aynı zamanda ihtiyaçların yerinde tespit edilerek eksiklerin de giderildiğini belirten Amcaoğlu, bu kapsamda bölgede ihtiyaç duyulan yağmur suyu drenaj hatlarının da eş zamanlı olarak tamamlanacağını dile getirdi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede asfaltlama çalışmalarının da hızla gerçekleştirileceğini belirten Başkan Amcaoğlu, kentin geleceği için doğru adımlarla kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.