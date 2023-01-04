Evlerde soba üzerinde ve fırınlarda pişirilerek damakları şenlendiren kestane, fiyatıyla vatandaşları pek de yanına yaklaştırmıyor.

Geçen yıl kilosu 170 TL’ye satılan kestanenin fiyatı bu yıl 50 TL’lik bir düşüşle yaklaşık 120 TL’den tezgâhta yerini alıyor.

Geçen seneye oranla fiyatta düşüş yaşansa da kestane hâlâ lüks olarak görünüyor.

Kış soğuğunun kendini iyice hissettirdiği şu günlerde, kışın vazgeçilmez lezzeti kestane de tezgahlarda boy göstermeye başladı.

Soğuk kış günlerinde ilk akla gelen yiyeceklerden biri olan kestane, kızarmış, haşlanmış, közlenmiş ve tatlı olarak tüketilebiliyor.

Öyle ki içindeki mineral ve vitamin değerlerinin yüksekliğinden pek çok vatandaş yemeklerinde bile kullanıyor.

Herkes tarafından sevilen, kış mevsimi ile özdeşleşmiş lezzetli, sağlıklı ve besleyici bir yemiş olan kestanelere bakan sadece bakmakla yetiniyor, zira kestane bütçeleri epey zorluyor.

Geçtiğimiz yıla oranla kestane fiyatlarında epey düşüş yaşansa da alım gücü düştükçe düşen halk bu kışı da kestaneyi tadamadan bitirecek gibi görünüyor.

Geçen sene kilosu 170 TL’den satışa sunulan kestane, mevsimi geçmeye yakın 140 TL civarlarına kadar bir düşüş kaydetti. Bu yıl ise kestanenin kilosu 114 TL’den başlayıp 120 TL’yi bulan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi



