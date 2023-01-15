Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu, Üst, Orta, Alt ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı’nın 14 ve 15 Ocak 2023 tarihlerinde yapılarak, tamamlandığını açıkladı.

KHK Başkanı Köseoğlu, sınav detaylarını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

“165 kişinin başvurduğu Üst Düzey Yeterlik sınavına 133 kişi katıldı, başarı oranı yüzde 13,53 oldu. Sınavda 82 puan ile Hukuk, 74 puan ile Tıp ve 72 puan ile Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun üç bayan sonuç listesinde ilk üç sırada yer aldı. 1398 kişinin başvurduğu Orta Düzey Yeterlik Sınavına 1248 kişi katıldı, başarı oranı yüzde 26,28 oldu. Sınavda 92 puan ile Psikoloji, 86 puan ile Mekatronik ve Robotik Sistemler Mühendisliği ve yine 86 puan ile Gıda Mühendisliği bölümlerinden mezun olan iki bayan ve bir erkek sonuç listesinde ilk üç sırada yer aldı. Alt Düzey Yeterlik Sınavına ise 1160 kişi başvurdu ve 1040 kişi sınava katıldı. Başarı oranı yüzde 37,9 oldu. Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavına 18 kişi katıldı, başarı oranı yüzde 44,4 oldu. 585 kişinin başvurduğu Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına 487 kişi katıldı ve başarı oranı yüzde 10,27 oldu.”

2 BİN 926 KİŞİ KATILDI

Sınavlara toplam 2 bin 926 kişinin katıldığını da belirten Köseoğlu, “Yapılan tüm sınavların ardından sınav sonuçları khk.gov.ct.tr adresli web sitesinden duyurulmuştur” dedi.

SONUÇLAR, TÜM İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLDİKTEN SONRA KESİNLEŞECEK

Köseoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Her iki günde yapılan sınavların sonrası khk.gov.ct.tr adresli web sayfamızdan açıklanan sonuçlar geçici sonuçlar olup, sonuçlar, 3 iş günü itiraz süresi sonrasında yapılan tüm itirazlar değerlendirilip kesinleştirilecektir. Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmeye başlanacaktır.”