13 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; kurumun banka borçlarının kapatılmasına ve AKSA'ya olan borçlarının ödenmesine yönelik finansmanın tamamlanması amacıyla, HALKBANK'dan 805.000.000 TL kredi alınmasına karar verildi.

Kararın tamamı ise şöyle;

‘‘Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu'nun, Fasıl 171 Elektrik inkişaf Yasası'nın 18'inci maddesi uyarınca almış olduğu ve önergeye ekli sunulan 10.07.2023 tarih ve HP/273/2023 sayılı kararı ile 11.7.2023 tarih ve 43/2023 sayılı önergeye ekli Borç Yönetim Komitesi kararı doğrultusunda, Kurumun banka borçlarının kapatılmasına ve AKSA'ya olan borçlarının ödenmesine yönelik finansmanın tamamlanması amacıyla, HALKBANK {Türkiye Halk Bankası AŞ.)'dan 805.000.000 TL (24 Ay Vade, %24 (Yıllık) Faiz Oranı, %0,25 Kredi Tahsis Ücreti) devlet kefaletine dayalı kredi alınmasına karar verdi.’’