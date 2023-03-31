Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek’in daha pahalıya üretim yaptığı açıklamalarına yanıt veren El-Sen’in, Kıb-Tek’in Aksa’dan daha ucuza elektrik enerjisi elde ettiği açıklaması; Kıb-Tek, Aksa’dan daha ucuza mal ediyorsa vatandaşa neden ucuz satmıyorsunuz sorusunu gündeme getirdi.

Aksa mı maliyetli Kıb-Tek mi maliyetli diye yapılan ve birbiriyle çelişen açıklamalar hakkında, Aksa yetkililerinin hiçbir şekilde açıklama yapmaması, Kıb-Tek'in şimdiki yönetim kurulu ve müdürünün sessiz kalması vatandaşın kafasını daha da karmaşık bir hale soktu.

Kıb-Tek'in, Teknecik ve Kalecik santrallerinde üretilen enerjinin hane ve işyerlerine ulaşma maliyetinin ne olduğuyla ilgili kamuoyuna resmi birimler tarafından açıklanması gerekiyor.

El-Sen gerçek toplam maliyeti açıklasın

El-Sen’in sosyal medya hesaplarından paylaştığı maliyet analizini inceleyen uzmanlar, sadece birim yakıt maliyetleri üzerinden giden El-Sen’in, basit bir excel tablosuyla konuyu açıklama çabasının gerçek maliyeti gizlemeye çalıştığı şeklinde değerlendirilmiştir.

El-Sen açıklamasında Kıb-Tek santralinin elektrik üretim maliyeti (sadece yakıta göre yapılmış bir hesaptır) 11 cent/kwh iken, Aksa’nın da toplam 11 cent/kwh yakıt ve 3,98 işletme bedeli ile birlikte 15 cent/kwh olduğu görülmektedir. Bu veriler üzerinden değerlendirmede bulunan uzmanlar, elektriğin %55'i Kıb-Tek tarafından üretildiği varsayılırsa, ortalama maliyetin 13 cent/kwh, yani 2.6 TL’ye denk geldiğine dikkat çekip, eğer El-Sen’in açıklaması doğruysa 2.6 TL’ye mal edilen elektrik vatandaşa neden çok daha pahalıya satılıyor sorusuna yanıt arıyor.

Kıb-Tek’in üretim maliyeti Aksa’dan daha ucuzaysa elektriğin vatandaşa ortalama 3.5 TL’den satıldığında kurumunun neden zarar ettiğinin ortaya konulmaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken uzmanlar, enerjinin yarısına yakınının temin edildiği Aksa’ya 1 milyar 600 milyon borcun Türkiye tarafından ödendiği ve yeniden borcun 1 milyar TL’ye ulaştığı bir durumda vatandaştan tahsil edilen paraların nereye gittiği sorularının yanıt aradığını vurguladı.

Ciddi maliyetleri Türkiye karşılıyor

Pahalılığı Aksa’ya yükleme çabasıyla Kıb-Tek’te maliyetleri yükselten unsurların tartışmadan uzak tutulmaya çalışıldığı izleniminin hakim olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Kıb-Tek’in olması gereken bazı maliyetlerin de Türkiye tarafından karşılanıyor olmasının vatandaşın ödediği elektriği ucuzlatması gerektiğinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladılar.

Kıb-Tek’in aldığı yakıtının navlununun Türkiye tarafından ödendiğini (yıllık 8,5 milyon USD) bakım-işçilik ve krankı kırık olan makinanın maliyetlerini EÜAŞ yani TC üstlenmiş olup, 2,5 milyon USD olduğunu anımsatan Kıb-Tek’e yakın kaynaklar, Aksa’dan alınan enerjinin karşılığının da (1 milyar 600 bin TL) ödendiğinin altını çizdiler.

Evlerde trafo katkı ücreti adı altında hanenin elektrik projesine göre kimine 3000 STG, kimine 5000 STG, kimine 8000 STG fatura kesilmesiyle elde edilen gelirleri de göz önüne alan uzmanlar, El-Sen’in ülkeyi karanlığa boğma değil, vatandaşa satılan elektrik ücretinin düşürülmesi için de eylem yapmasını beklendiklerini kaydetti.

Kaynak: Halkın Sesi