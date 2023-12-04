Kurum ile yapılan yasal sözleşmeler ile taksitlendirilmiş hesaplardan ödenmemiş taksit borcu geriliği olan abonelerin elektriğinin de aynı gün kesileceği bilgisi verilen açıklamada, yeni kesme ulama ücretinin 181,03 TL olduğunu da dile getirildi.