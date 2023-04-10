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Paşa, "KIB-TEK Yönetimi'nin gerekirse dışarıdan personel getireceği" yönündeki haberlerin de gerçek olmadığını, yönetimin bu yönde bir çalışmasının olmadığını vurguladı.

Gündem Kıbrıs'a konuşan Paşa, bazı sitelerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, Teknecik'te devre dışı kalma haberlerinin doğru olmadığını, santralin çalıştığını kaydetti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa , Teknecik Elektrik Santrali 'nin devre dışı kaldığı ve dışarıdan personel getirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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