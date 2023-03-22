Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

ARIZALI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

22 Mart 2023 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 09:45 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.