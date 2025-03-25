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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın görevden alındığı öğrenildi. Gündem Kıbrıs’a konuşan Hüseyin Paşa, Bugün öğleden sonra Başbakan ile görüşme gerçekleştirdiğini doğrulayarak, kurumda görev değişikliğine gidileceği bilgisinin kendisine iletildiğini ve herhangi bir gerekçe belirtmediğini söyledi.

Paşa, görüşme sonrası kurumdan eşyalarını topladığını ve ayrıldığını belirtti. Paşa’nın yerine yeni Yönetim Kurulu Başkanının kim olacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı.