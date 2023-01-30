Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, BRT’de yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Elektrik fiyatlarında yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Paşa, “Böyle bir durum söz konusu değildir. Bu tarz bir çalışmamız yok” dedi.

Paşa, ülkede yakıt sıkıntısının olmadığını belirterek, “Hafta sonu bir gemi daha yakıt gelecek” ifadelerini kullandı.

Ana vatan Türkiye’den gelen jeneratörlerin birinin çalıştığını, diğerinin ise arızalı olduğunu söyleyen Paşa, “Arızalı olan jeneratörün tamiri 10 gün sürecek. Bu jeneratör zaten sürekli çalıştırılmıyordu” diye konuştu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, halkın müsterih olması gerektiğini, canla başla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası