Açıklama şöyle:

"Kurumumuz tahsilat hizmetlerinde çevrim içi, KIOSK ödeme makineleri, çevrim içi ödeme uygulamamız ve tüm banka ödeme kanallarımızın çalışma saatleri hafta içi her gün. Gün sonu işlemleri nedeni ile gece 23.15'de durdurulmaktadır. Tahsilat kanallarımız içinde Türkiye Cumhuriyeti bankalarının da bulunması nedeni ile iki ülke arasındaki saat farkı olmasından dolayı servislerimizin durdurma saati 1 saat geri çekilecektir (22.15). İşlem süresi boyunca tüm kanallarımızın servis dışı olacağını tüm tüketicilerimize önemle duyururuz."