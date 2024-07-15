Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Halkla İlişkiler Şube Amiri Mustafa Harutoğlu, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Harutoğlu açıklamasında, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun resmi ödeme sitesi https://online.kibtek.com adresidir. Google arama motoruna sponsorlu reklam geçilerek ve internet sitemizin görüntüsü kopyalanarak dolandırıcılık maksatlı bazı siteler kurulmuştur. Bu tür sitelere itibar etmeyiniz ve lütfen ödeme yapacağınız sitenin adresini kontrol ediniz. İlgili internet sitelerine karşı ilgili mercilere gerekli şikayetler yapılmıştır.” dedi.