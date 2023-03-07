Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 09:00 ile yaklaşık 10:00 saatleri arasında; Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan ve İnönü Köyü bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 09:00 ile yaklaşık 10:00 saatleri arasında; Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan ve İnönü Köyü bölgelerine elektrik verilemeyecek.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
Yorumlar