Denetimli ve güvenilir yapılar için LTB-KTMMOB İş Birliği Denetimli ve güvenilir yapılar için LTB-KTMMOB İş Birliği

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 09:00 ile yaklaşık 10:00 saatleri arasında; Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan ve İnönü Köyü bölgelerine elektrik verilemeyecek.