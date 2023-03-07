Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu 'ndan yapılan açıklamaya göre, 09:00 ile yaklaşık 10:00 saatleri arasında; Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan ve İnönü Köyü bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Denetimli ve güvenilir yapılar için LTB-KTMMOB İş Birliği

Denetimli ve güvenilir yapılar için LTB-KTMMOB İş Birliği

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