HASDER koleksiyonunda bulunan Kıbrıslı kadınlar tarafından yapılan Sesta’lar yolcu gidiş bölümünde pasaport sonrasında sergileniyor.

Sesta, Kıbrıs’a özgü, buğday saplarının çeşitli renklerle kök boyalarla boyandıktan sonra, örülerek yapılan yöresel bir el sanatı eseridir. Kıbrıs’a ait bu sanat 19. Yüzyıla dayanmaktadır. Kuzey Kıbrıs’ın simgelerinden biri olan sesta, rengi, deseni ve örgüsü ile dikkat çekiyor. Sesta, dekoratif bir süs eşyası olmanın yanı sıra, günlük hayatta, tepsi ve sini görevinde de kullanılır. Kıbrıs gezilerinin unutulmaz hatıra ve hediyelik eşyaları arasında yer alır.

Özçelik: Kıbrıs Kültürünü yolcular ile buluşturduk

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, el emeği ile yapılan ve büyük emek ve sabır isteyen Sestaların kaybolmaya yüz tutmuş Kıbrıs kültürünü tekraradan gündeme getirip yolcularla tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Her gecen gün Dünya’daki teknolojinin geliştiğini ancak geçmişe duyulan özlemin devam ettiğine dikkat çeken Özçelik, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı ve bu bilinç ile hep birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret ederek, kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılması adına emek veren kişiler ile HASDER’e teşekkür etti.

Özçelik, “Geçmiş yıllarda yaşam șekillerimiz olan kültürümüzü geleceğe taşıyan Halk Sanatları Vakfı yetkililerini kutluyor, serginin gerçekleşmesinde emeği gecen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Çağlıoğlu: Sestaların Ercan Havalimanı’nda sergilenmesi önemli

HASDER adına açıklamada bulunan El Sanatları Merkezi müdürü Hasan Çağlıoğlu ise HASDER koleksiyonunda yer alan bu özel sestaların büyük emekler ve uğraşlar sonucunda Kıbrıs’ın değişik noktalarında yüz yüze yapılan araştırmalar ile derlenerek 2010 yılında kitaplaştırıldığını ifade etti.

Çağlıoğlu, serginin Ercan Havalimanı’nı ziyaret eden tüm yolcu ve turistlere Kıbrıs kültürünün bu güzel ve renkli ürünlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek, Kıbrıs kültürünün bu özel el işi ürünlerini sergileme imkanı veren T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne teşekkürlerini iletti.