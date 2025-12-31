Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, yeni yıl mesajı yayımladı. Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Çalışanlarımızın ve halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

2026 yılında esas hedefimiz; kurumumuzun daha da güçlenmesi yönünde gerekli tüm çalışmaları kararlılıkla sürdürmektir. Bu doğrultuda, Kurum Müdürlüğümüz ve Yönetim Kurulumuz ile birlikte yeni projelerin hayata geçirilmesi için yoğun ve aralıksız bir çalışma içerisinde olmaya devam edeceğiz.

Yeni yılın; kurumumuza, çalışanlarımıza ve halkımıza sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni eder, tüm halkımızın yeni yılını kutlarım.