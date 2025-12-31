Dr. Mustafa Kalfaoğlu, eski görev yeri Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne dönüşünün nedeni olarak, “Özellikle işe gelmeyen ve işe gelmemeyi alışkanlık hâline getiren bir kesimle ciddi tartışmalar” yaşadığını ifade etti. Kalfaoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Başhekim olarak görev yaptığı süre boyunca tek amacının “aldığı maaşın karşılığını kamuya vermesi” olduğunu ifade etti.

Dr. Mustafa Kalfaoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

" Daha uzun süre Lefkoşa’da kalabilirdim, ancak BENDEN KAYNAKLANMAYAN GEREKÇELERLE, büyük bir gururla görev yaptığım Mağusa Devlet Hastanesine döneceğim. Bu aşamada polemik yaratacak ve doktorların çalışma barışını huzursuz edecek bir açıklama yapmayacağım.

Özellikle işe gelmeyen ve işe gelmemeyi alışkanlık hâline getiren bir kesimle ciddi tartışmalar yaşadım... Yasanın bana verdiği yetkiler var. Dolayısıyla tek amacım, herkesin aldığı maaşın karşılığını kamuya vermesi oldu. Aksi takdirde bu makamlarda görev yapmamızın bir anlamı kalmaz."