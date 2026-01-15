Kıbrıs Türk Kızılay’ın, 2017 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle yürüttüğü Güvenli ve Düzenli Kan Temini Projesi, 2025 yılında da başarıyla devam etti. Proje kapsamında halkın kan bağışına gösterdiği ilgi her geçen yıl artış göstermeye devam ediyor.

8 YILDA 58 BİN ÜNİTE KAN TOPLANDI

Projenin başlangıcından bu yana ülke genelinde 2 bin 344 kan bağışı organizasyonu gerçekleştirildi. Bu organizasyonlar aracılığıyla toplam 58 bin 899 ünite kan temin edilerek, binlerce hastanın hayata tutunması sağlandı.

2025’TE 242 ORGANİZASYON, 5 BİN 386 ÜNİTE KAN

2025 yılı içerisinde ise 242 kan bağışı organizasyonu düzenlendi. Yıl boyunca yapılan gönüllü bağışlarla 5 bin 386 ünite kan kabul edilerek sağlık sisteminin kan ihtiyacına önemli katkı sağlandı.

SİVİL BAĞIŞLARDA REKOR ARTIŞ

2025 yılında sivil bağışçı oranı yüzde 61’e yükseldi. Bu artış, Kıbrıs Türk Kızılay’ın yürüttüğü toplumsal farkındalık çalışmaları, eğitim programları ve gönüllülük faaliyetlerinin olumlu sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

DÜZENLİ BAĞIŞ ORANI YÜZDE 84’E ULAŞTI

Düzenli bağışçı oranının yüzde 84’e ulaşması, kan bağışının toplumda bir alışkanlık haline gelmeye başladığını gösterdi. Yetkililer, bu oranın toplumsal dayanışmanın güçlendiğinin en somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIYOR

Kıbrıs Türk Kızılay’a yapılan gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışları, her yıl yüzlerce insanın yeniden yaşama tutunmasına vesile oluyor. Toplanan kanlar; talasemi ve onkoloji hastaları başta olmak üzere, diyaliz tedavilerinde, ameliyatlarda, doğumlarda, kazalar sonucu oluşan yaralanmalarda, iç kanamalarda ve organ nakillerinde hayati rol oynuyor.

Kıbrıs Türk Kızılay, kan bağışı bilincini daha da yaygınlaştırmak ve bu başarıyı ileriye taşımak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.