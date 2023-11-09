Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. yılı için düzenlenen “Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını” adlı panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren MEMUR-SEN Başkanı Akın Manga, “Yakın geçmişte 1963-74 döneminde Rum-Yunan soykırımına tutulan Kıbrıs Türk Halkı direnmiş ve bugün kırkıncı kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmakta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen varlığını sürdürmektedir” dedi. Konuşmasında Gazze’de yaşanan katliama dikkat çeken Manga, “Garantörümüz ve anavatanımız Türkiye’nin değer ve kıymetini çok daha iyi anlıyor ve sonsuz güvenimizi bir kez daha yineliyoruz” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını” adlı panele ev sahipliği yapan MEMUR-SEN olarak, panele katılan tüm katılımcılara teşekkürlerini sunan Manga, “Bugün burada düzenlenen bu panelin KKTC’nin tanınmasına büyük katkıları olacağına inancımızı vurgulamak istiyorum. Ev sahibi MEMUR-SEN olarak tüm katılımcılarımıza gönülden teşekkürlerimizi belirtir, alınacak kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm Avrasya halklarının refah ve güven dolu bir geleceğin beklediğine yürekten inanıyorum” dedi.