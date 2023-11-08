Memur-Sen tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ( UAESEB ) 09/11/2023 - 11/11/2023 tarihlerinde KKTC Devletinde toplantı düzenliyor.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası ( Memur-Sen ) ev sahipliğinde düzenlenecek olan toplantı Grand Pasha Otel Lefkoşa’da KKTC Devletinin 40. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde “ Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu panel şeklinde icra edilecektir.

UAESEB ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Başkanlığında yapılacak toplantıya Türkiye, K.K.T.C, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Irak ,Kuzey Makedonya, Kosova, Romanya ve Özbekistan Sendikalarından temsilciler katılacaklardır.

Etkinlik çerçevesinde “ çocuklar için Kıbrıs Türk Tarihi” ve “ fotoğraflarla Kıbrıs Türklüğü” adlı kitapların tanıtımı da yapılacaktır.

