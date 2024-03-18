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‘’Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor’’ programının ikinci bölümünde, 21 Temmuz 1964 tarihinde Erenköy’de şehit edilen Süleyman Ali Uluçamgil anıldı. Programa şehidimizin kız kardeşi Hatice Özbek de katıldı. #MillîSavunmaBakanlığı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun hazırladığı, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık mücadelesini konu alan, bu uğurda canlarını vermiş aziz şehitlerin yâd edildiği, yaşanan acılar ve kahramanlık hikâyelerinin paylaşıldığı ‘’Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor’’ programı gerçekleştirildi.

Tatar: “Kıbrıs’ın uzay görüntülerini görünce çok duygulandım ve gururlandım”

Tatar: “Kıbrıs’ın uzay görüntülerini görünce çok duygulandım ve gururlandım”

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