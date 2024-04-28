Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’de iki farklı bölgede organizasyon alanlarının topluma kazandırılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, Barış Parkı içindeki düğün salonunun hem yenileneceğini hem de büyütüleceğini duyurdu.

Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

“Belediye şirketimiz olan Belpaz tesislerinde çok amaçlı organizasyon alanı olarak düzenlediğimiz yerde bugün gençlerimizin çok güzel bir etkinliği var.

Bu güzel organizasyon alanı bölge halkımızın düğün organizasyonları için de belediyemiz tarafından kiralanmaktadır.

Bunun yanında Barış parkı içindeki düğün salonumuzu da hem yenileyip hem de büyütüyoruz.

Hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara geldiği bu günlerde, hem güzel, hem modern, hem de uygun fiyatlı 2 adet düğün ve organizasyon alanımızla hem gençlerimize alternatif sunmuş olacağız hem de piyasanın dengelenmesine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz.”

Şenkul, Girne Belediyesi Belpaz Şirketi Organizasyon Alanı'ndan bir paylaşım daha yaparak, "Fikirlerimizin, düşündüklerimizin hayat bulmaya başladığını görmek paha biçilmez" dedi.