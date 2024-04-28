Bir süre önce Gamabel Şirketi bünyesindeki çalışanlara performansa dayalı yeni maaş düzenlemeleri yapmak ve bu düzenlemelerin adaletli olmasını sağlamak için tamamen bilimsel ve objektif kriterler çerçevesinde değerlendirme yapacak, uluslararası deneyimi olan profesyonel bir İnsan Kaynakları şirketi ile Gazimağusa Belediyesi arasında protokol imzalandığını belirten Başkan Uluçay, bu çalışma ile amaçlananın, çalışanların içinde verimli ve gayretli olanları objektif kriterler ve performansları çerçevesinde olumlu yönde teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Başkan Uluçay açıklamasında, "yapılan çalışmada; teknik ve memur görevi kadroları ve bu kadrolar içerisindeki pozisyonlar tanımlanmıştır. Kirlilik, iş riski, mali risk, memur veya zanaatkar durumları değerlendirilmiştir. Profesyonel İnsan Kaynakları ekibinin bize sunduğu ön değerlendirme raporu çerçevesinde Gamabel Personelimizin Nisan 2024 maaşları bu performans kriterlerine göre ödenecektir. Yeni kurulan insan kaynakları sistemi ile personelimizin verimliliğine ilişkin daha kapsamlı değerlendirme ise Eylül 2024’te yine İnsan Kaynakları Profesyonelleri tarafından belediyemize sunulacaktır. Hedefimiz halkımıza sunduğumuz hizmet kalitesini artırırken, verimli ve gayretli personelimizi de olumlu yönde teşvik etmek olacaktır" ifadelerini kullandı.