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07 Ekim 2020 SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir. Ülkemizde görülen iç bulaş ve vaka sayısındaki azalmalara istinaden 07.10.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen faaliyet alanlarının belirtilen koşullarda açılmaları uygun görülmüştür.

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:02
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07 Ekim 2020 SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.
Ülkemizde görülen iç bulaş ve vaka sayısındaki azalmalara istinaden 07.10.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen faaliyet alanlarının belirtilen koşullarda açılmaları uygun görülmüştür.

1.    Toplu İbadetler:
•    İbadet boyunca maske takılması
•    Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi
•    Temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması 
•    Girişlerin kayıt altına alınması

2.    Barlar:
•    Barlarda bulunan masaların 6 kişilikten büyük olmaması
•    Masalar arasında mesafenin 2 metre olması
•    Temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması 
•    Girişlern kayıt altına alınması
•    Masaların dolu olması halinde ayakta müşteri kabul edilmemesi

3.    Casinolar:
•    Kişiler arası sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi
•    Maske ve hijyen kuralına dikkat edilmesi
•    Salondaki kişilerin kayıt altına alınması
•    Her kişi sonrası makine temizliği yapılması
•    Canlı oyunların bulunduğu yerlere el dezenfektanı yerleştirilerek oyuncuların sürekli el dezenfeksiyonu yapmalarının sağlanması
•    Casino içerisinde açık büfe yapılmaması

4.    Masaj Salonları:
•    Personelin seans boyunca koruyucu ekipman kullanması
•    Personelin haftada 1 PCR testi yaptırması
•    Hijyen kurallarına uyulması
•    Her müşteri sonrası ortamın dezenfekte edilmesi 
•    Girişlerin kayıt altına alınması       

kuralları kapsamında açılmalarına karar verilmiştir. 

                                    Dr. Ali PİLLİ
                                 Sağlık Bakanı

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