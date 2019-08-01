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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı İskele’de de Kutlandı

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, İskele’de düzenlenen törenle kutlandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:04
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı İskele’de de Kutlandı

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenklerin Anıta konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Yüzbaşı Ali Özüak yaptı.

Özüak, 3 özel günün, ‘barış ve özgürlük için hayat pahasına mücadele’ cümlesi ile özetlenebileceğini fakat 1 Ağustoslara nasıl ve hangi şartlar altında gelindiğinin de incelenmesi gerektiğini söyledi.

Özüak, şehitleri ve  mücahitleri rahmet ve şükranla andı.

Özüak, konuşmasını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatanımızı, milletimizi ve geleceğimizi savunmak için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur” sözüyle noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramıİskele
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