1 ay cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen özel hayatın gizliliğine aykırı hareket suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Elchin Nazarov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı.

Polis, zanlı Elchin Nazarov’un Mart 2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen Özel Hayatın Gizliliğine Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının Mart 2020- Temmuz 2020 tarihleri arasında eski kız arkadaşı olan B.Ç’nin kendisi ile tekrar sevgili olmak istemediği gerekçesiyle, cinsel içerikli fotoğrafları, Türkiye’de bulunan annesine Whatsapp isimli uygulama üzerinden gönderip, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini anlattı.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği 17 Ağustos 2020 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının daha önce Narkotik tarafından teminata bağlandığını ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.