1 Haftada 38 Kaza! İki kişi öldü

KKTC’de 8-14 Haziran arasındaki bir haftalık sürede 38 trafik kazası meydana geldi.
Kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Kaza nedenlerinde ilk üç sırayı “sürat, dikkatsizlik ve kavşakta durmama” aldı.
KKTC’de 8-14 Haziran arasındaki bir haftalık sürede 38 trafik kazası meydana geldi.
KKTC’de 8-14 Haziran arasındaki bir haftalık sürede 38 trafik kazası meydana geldi.
Kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Kaza nedenlerinde ilk üç sırayı “sürat, dikkatsizlik ve kavşakta durmama” aldı.