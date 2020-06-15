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1 Haftada 38 Kaza! İki kişi öldü

KKTC’de 8-14 Haziran arasındaki bir haftalık sürede 38 trafik kazası meydana geldi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 10:29
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1 Haftada 38 Kaza! İki kişi öldü

KKTC’de 8-14 Haziran arasındaki bir haftalık sürede 38 trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kaza nedenlerinde ilk üç sırayı “sürat, dikkatsizlik ve kavşakta durmama” aldı.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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