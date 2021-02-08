1 haftada 8 trafik kazası meydana geldi

1 Şubat- 7 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 8 adet trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Polisten alınan bilgilere göre, bu kazalardan 2’si yaralanmayla ve 6’sı hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 2 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri şu şekilde açıklandı:

3 kaza; süratli araç kullanmak

1 kaza; dikkatsiz sürüş yapmak

2 kaza; kavşakta durmamak

2 kaza; diğer etkenler

Kazalarda toplam hasar miktarı 72.300’dür.

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa : 3

Mağusa : 2

Girne : 2

Güzelyurt : 1

İskele : 0