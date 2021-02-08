1 haftada 8 trafik kazası meydana geldi

1 Şubat- 7 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 8 adet trafik kazası meydana geldiği bildirildi.
Polisten alınan bilgilere göre, bu kazalardan 2’si yaralanmayla ve 6’sı hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 2 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri şu şekilde açıklandı:
- 3 kaza; süratli araç kullanmak
- 1 kaza; dikkatsiz sürüş yapmak
- 2 kaza; kavşakta durmamak
- 2 kaza; diğer etkenler
Kazalarda toplam hasar miktarı 72.300’dür.
Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:
Lefkoşa : 3
Mağusa : 2
Girne : 2
Güzelyurt : 1
İskele : 0