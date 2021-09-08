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1 Milyon 50 Bin TL’lik çekiliş bu akşam yeni makineler ile birlikte gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Milyon 50 Bin TL’lik çekiliş bu akşam yeni makineler ile birlikte gerçekleşti.

08 Eylül 2021 Çarşamba 20:42
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1 Milyon 50 Bin TL’lik çekiliş bu akşam yeni makineler ile birlikte gerçekleşti.

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Milyon 50 Bin TL’lik büyük ikramiye 43025 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet,Gazimağusa bayilerimizden Önay Solak tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Eylül 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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