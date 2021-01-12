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1 ölüm, 10 yerel vaka
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1 ölüm, 10 yerel vaka

Bakan Pilli: "Toplam 2215 test yapıldı, 10 yerel vakaya rastlandı ,1 kişi hayatını kaybetti,17 kişi taburcu edildi " 

12 Ocak 2021 Salı 19:48
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1 ölüm, 10 yerel vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2215 olduğunu, 10 yerel vakaya rastlandığını, 1kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, Covid-19 tedavisi gören 84 yaşındaki Hasan Akın'ın yoğun bakıma almasının ardından hayatını kaybettiğini, hastanın kalp yetmezliği olduğunu ve kalp pili bulunduğunu, alzheimer hastası olduğunu kaydetti. 

Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. 

Bakan Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne,1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

12  0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2215        

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 10    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17         

Bugün Kaybedilen Hasta: 1    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 356.833     

Toplam Vaka Sayısı: 1810  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1556   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 201   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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