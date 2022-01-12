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1 saat 20 dakika görüştüler

Başbakan Sucuoglu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi

12 Ocak 2022 Çarşamba 16:05
48 Okunma
1 saat 20 dakika görüştüler
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme öncesi Basına görüntü verildi.
Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.
1saat 20 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

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