“1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” Girne’de törenle kutlandı

Atatürk Anıtı önünde yer alan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı töreni, anıta çelenklerin konması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle başladı.

Törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, KTBK Komutanlığı adına Topçu Albay Hilmi Türkan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Albay Ahmet Bozdoğan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,Girne Polis Müdürü Kaan Resa Saçar, Sivil Savunma Teşlilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürü Coşkun Neşesibol, , siyasi parti,dernek, okul, kurum kuruluşların temsilcileriyle askeri yetkililer katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Üstteğmen Ufuk Salmanlı , 1 Temmuzun, kabotaj hakkının Türk halkı tarafından kazanılmasının 95’inci yıldönümü olduğunu belirterek, Kabotaj Kanunu’nun Kurtuluş Şavaşı’nın denizlerde kazanılan zaferi olduğunu vurguladı.

DenizÜstteğmen Salmanlı, Kabotaj Kanunuyla Türk Denizciliği’nin ekonomideki yerini aldığını, denizlerin yabancıların elinden kurtarıldığını , zengin ve eşsiz sahil şeridine sahip kıyılarda her türlü deniz ticareti, Klavuzluk, Nakliye ve Liman Hizmetleri yapma hakkı Türk Bayrağı taşıyan gemiler ve Türk Halkına verildiğini anımsattı.

Denizcilik Sektörünün ekonominin dışa açılmasında ve UluslararasıTicaret Sistemi ile bütünleşmede önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Salmanlı , Türk Denizciliğinin bugün ulaştığı noktada Kabotaj yasasının oluşturduğu ortamda edinilen denizcilik altyapısı ve birikiminin çok önemli bir payı olduğunu vurguladı.

Barış Harekatıyla başlayan Kıbrıs Türk Denizciliği’nin, geçen sürede, uygulanan ambargo ve tüm engellemelere rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Deniz üstteğmen Salmanlı, KKTC’nin mütevazi ama ülkesine birçok hizmet yapan deniz ticaret filosunun , ülkenin dışa açılan kapısı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin deniz ticareti, deniz taşımacılığı ve bu alanlarda gemilere yapacağı liman hizmetleri ve yat turizm işletmeciliği girişimleriyle, ekonomisini daha güçlü bir yapıya kavuşturacağını ifade eden Deniz üstteğmen Salmanlı, , “Ümidimiz,gelecek yıllarda KKTC denizciliğinin güçlü bir deniz ticaret filosuyla modern ve işlek limanlarıyla ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanabilen tersaneleri ile daha güçlü bir konuma ulaşmasıdır”dedi.

Salmanlı, Türk Denizcilerinin, kıyılarda Türk ulusunun haklarını korumaktan,uluslararası denizlerde , limanlarda Türk ve KKTC bayraklarını dalgalandırmaktan,ekonomi, sanayii ve vatan savunmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tören, Girne Amerikan Koleji öğrencisi Muratcan Kotar’ın , “Kabotaj Bayramı” adlı şiiri okumasının ardından sona erdi.





