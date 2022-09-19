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"10 Gün sonra yeni ihale!"

Yılan ihalesine dönen Kıb-Tek’e yakıt ihalesi yine iptal edildi, 10 gün sonra açılacak yeni ihalede en düşük teklifi veren firmanın ihaleyi kazanacağı açıklandı

19 Eylül 2022 Pazartesi 21:21
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"10 Gün sonra yeni ihale!"


GÜNDEM KIBRIS – ÖZEL

Başbakan Ünal Üstel, Genç Tv’de yayınlanan Er Meydanı programında iptal edilen Kıb-Tek yakıt temini ihalesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.


45 dolara bitirilmiş olan ihaleyi iptal ettiklerini açıklayan Üstel, şu bilgileri paylaştı:


“10 gün sonra yeni bir ihale açılacak. Kamu hükmünde kararname ile en düşük teklif veren şirkete bu yeni ihaleyi vereceğiz. 18 dolara 30 dolara teklifler vardı ama 45 dolara kaldı ihale. Bundan benim de yüreğim sızlar. Yarın Bakanlar Kurulu’nda ihale ile ilgili gerekli düzenlemeyi yapacağız. 8 milyon dolar banka garantisi getiren, evrakları tamam olanlar ve 12 bin tonu da getirip depoya koyacak olan bu ihaleye katılabilecek. En ucuzu veren hangi şirket olursa ihaleyi de o şirket alacak. Ama olur da ihaleyi aldiktan sonra zamanında getiremezse yakıtı 8 milyon dolarlık teminatına da el koyacağız”

Son Güncelleme: 19.09.2022 21:36
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKBaşbakan Ünal Üstel
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