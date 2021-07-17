100'ü yerel 131 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.200 olup, 100'ü yerel 131 pozitif vakaya rastlanmış, 34 kişi taburcu edilmiştir.

9 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 50 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke ,1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-3 / Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Hamitköy-2/ Metehan-1/ Alayköy-1/ Ortaköy-1/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-2/ Dereboyu-1

Girne

Girne Merkez- 16/ Sadrazam Köyü-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-4/ Çatalköy-5 / Yukarı Girne-3 / Karşıyaka-2/ Zeytinlik-4 / Dikmen-1/ Karakum-2/ Edremit-1/ Taşkent-1/ Ozanköy-1/ Beylerbeyi-1



Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-6 / Yeniboğaziçi-6/ Karakol-2/ Vadili-4/ Maraş-2/ Gülseren-2/ Paşaköy-1/ Akova-1/ Sakarya-1/ Türkmenköy-1

İskele

Altınova-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3 / Yayla-1/ Akçay-1

Lefke

Lefke Merkez- 2



17 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.200

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 100

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.716.329

Toplam Vaka Sayısı: 9791

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8379

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1376

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1082

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 206

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1070

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 325

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 434

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2027

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.978